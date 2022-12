Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altur Investissement: début de l'OPRA ce lundi information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 15:42









(CercleFinance.com) - L'AMF a annoncé vendredi dernier que l'offre publique de rachat d'actions (OPRA) d'Altur Investissement, en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes, sera ouverte de ce 19 décembre au 17 janvier 2023 inclus.



Le 6 décembre dernier, l'autorité a fait connaître qu'elle a déclaré conforme cette offre publique de rachat initiée par Altur Investissement visant ses propres actions en vue d'une réduction de capital.



L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, réunie le 15 décembre, a approuvé la résolution nécessaire à la réduction de capital au titre de l'offre, de sorte que la condition suspensive à la réalisation de l'opération est ainsi levée.





Valeurs associées ALTUR INVESTISSEM. Euronext Paris -1.94%