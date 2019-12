Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altur Investissement :cède sa participation dans Cevino Glass Cercle Finance • 20/12/2019 à 18:17









(CercleFinance.com) - Altur Investissement annonce la cession de sa participation minoritaire dans Cevino Glass, spécialiste de la pose du verre plat. ' Altur Investissement signe sa seconde et dernière cession de l'année 2019, qui lui permet de réaliser une plus-value notable ' indique Altur. Thierry Gautier, Président de Cevino Glass, réinvestit dans l'opération aux côtés de Re-Sources et Siparex Mezzanine, et permet ainsi la sortie des investisseurs historiques à savoir altur investissement et Nord Capital Partenaires. François Lombard, gérant d'Altur Investissement, a déclaré : ' Après la cession réussie de l'hôtel Mercure de Metz en juillet, Altur Investissement réalise une seconde plus-value notable en 2019 avec la cession de cette belle PME patrimoniale des Hauts de France. '

Valeurs associées ALTUR INVESTISSEM. Euronext Paris -1.05%