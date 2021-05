ALTUR INVESTISSEMENT : Altur Holding va déposer un projet d'OPA obligatoire à 5,80 euros

(AOF) - Altur Investissement a annoncé que la société Altur Holding détient, de concert avec Suffren Holding1 et Monsieur Lombard, à la suite d'apports et d'acquisitions de blocs d'actions hors marchés, 38,92 % du capital et 44,65% des droits de vote de la société.

Les Sociétés Suffren Holding et Altur Participations, sociétés contrôlées directement ou indirectement par François Lombard et sa famille, ont respectivement apportées 782 333 actions ordinaires et 285 359 actions ordinaires à Altur Holding le 17 mai au prix de 5,80 euros par action. Le 17 mai 2021, Altur Holding a également fait l'acquisition de blocs hors marché au prix de 5,80 euros par action auprès d'investisseurs institutionnels et personnes physiques représentant un total de 740 695 actions ordinaires portant ainsi la détention totale d'Altur Holding à 1 808 387 actions ordinaires.

Un projet d'offre publique d'acquisition obligatoire sera déposé par Altur Holding sur les actions ordinaires Altur Investissement non détenues, auprès de l'Autorité des Marchés Financiers conformément à la réglementation en vigueur, d'ici fin mai 2021 au plus tard, à un prix de 5,80 euros par action.

Altur Holding souhaite maintenir la cotation des actions de la Société aux négociations sur Euronext Growth à l'issue de l'offre. La cotation des actions Altur Investissement reprendra le lundi 24 mai 2021.

