Altsom: participe à l'édition 2024 du MetroTrans en Chine

(CercleFinance.com) - Alstom annonce sa participation à l'édition 2024 du Beijing-Nanjing International Metro Transit Exhibition and Forum (MetroTrans) qui se tient du 13 au 15 juin au Nanjing International Expo Center en Chine.



Alstom va présenter à cette occasion sa gamme complète de produits, ses innovations technologiques de pointe, ses solutions de transport vertes et intelligentes ainsi que ses joint-ventures en Chine, démontrant ainsi son engagement à long terme dans le développement du marché chinois du transport ferroviaire urbain.



Ming Geng a également déclaré : 'Alors que la productivité de la Chine en matière de nouvelles technologies continue de progresser, Alstom suit également le rythme du marché chinois, en améliorant constamment ses capacités locales d'ingénierie et de recherche et développement. À travers cette exposition, nous avons non seulement rappelé la glorieuse histoire d'Alstom en Chine, qui s'étend sur plus de 60 ans, mais nous avons également présenté une série de technologies innovantes vertes et intelligentes, soulignant notre détermination et notre confiance à travailler avec des partenaires chinois pour promouvoir le transport vert et le développement durable de l'industrie du transport ferroviaire en Chine.'





