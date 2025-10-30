Altria s'effondre : les prévisions de bénéfices annuels sont inférieures aux estimations

30 octobre - ** Les actions du géant du tabac Altria < MO.N > ont baissé d'environ 5% à 58,88 dollars avant le marché ** La société a prévu un bénéfice annuel largement inférieur aux attentes du marché, en raison d'une baisse de la demande pour ses cigarettes et ses alternatives orales, telles que les sachets de nicotine on!

** Le bénéfice par action ajusté annuel devrait se situer entre 5,37 et 5,45 dollars, en dessous de l'estimation des analystes de 5,44 dollars - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires net pour le troisième trimestre a chuté de 3% à 6,07 milliards de dollars par rapport à l'année précédente, mais a dépassé l'estimation des analystes de 5,31 milliards de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~18,5 % depuis le début de l'année