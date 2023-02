Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altria: rachats d'actions annoncés avec les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 13:59









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, le géant du tabac Altria annonce un nouveau programme de rachats d'actions pour un milliard de dollars autorisé par son conseil d'administration, programme qu'il devrait avoir achevé à fin décembre 2023.



Sur les trois derniers mois de 2022, le groupe -qui exploite par exemple les cigarettes Marlboro- a engrangé un BPA ajusté en augmentation de 8,3% à 1,18 dollar, pour des revenus nets en repli de 2,3% à 6,11 milliards (-0,1% hors taxes d'accise).



Pour l'exercice qui commence, Altria indique anticiper un BPA ajusté dans une fourchette de 4,98 à 5,13 dollars, ce qui représente donc un taux de croissance de 3 à 6% par rapport à celui de 4,84 dollars réalisé sur l'année 2022.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.