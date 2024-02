Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Altria: programme de rachat d'actions avec les résultats information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats, le géant du tabac Altria -exploitant la marque Philip Morris aux Etats-Unis, ainsi que Marlboro ou Chesterfield- fait part de son intention de lancer un nouveau programme de rachats d'actions pour un milliard de dollars.



Sur les trois derniers mois de 2023, il a engrangé un BPA ajusté de 1,18 dollar, pour des revenus en baisse de 2,2% à 5,97 milliards de dollars (-1,2% hors taxes d'accise), principalement grevés par son segment de produits fumables.



Affichant ainsi un BPA ajusté en hausse de 2,3% à 4,95 dollars sur l'ensemble de 2023, Altria l'anticipe entre cinq et 5,15 dollars pour l'exercice qui commence, la croissance de ce BPA ajusté devant être plus importante sur le second semestre.





