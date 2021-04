ALTRIA/PHILIP MORRIS : les autorités voudraient réduire la teneur en nicotine

(AOF) - Altria et Philip Morris sont attendus en repli à Wall Street alors que l'administration Biden envisagerait d'exiger des fabricants de tabac qu'ils réduisent la teneur en nicotine de toutes les cigarettes vendues aux États-Unis. Selon le Wall Street Journal, qui révèle cette information, la teneur serait abaissée à des niveaux tels qu'elle ne crée plus de dépendance, selon des personnes proches du dossier. Elle devrait aussi décider si elle bannit les cigarettes au menthol.

