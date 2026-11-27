Altria, le fabricant de Marlboro, envisage le rachat du britannique Imperial Brands

Illustration du logo d'Imperial Brands

26 novembre (Reuters) - Le groupe américain de tabac ‌Altria a déclaré jeudi envisager une offre entièrement en numéraire sur Imperial Brands ​et être en pourparlers avec un autre interlocuteur concernant une partie des activités de la société britannique.

L'action d'Imperial Brands, cotée à Londres, a bondi de ​17,6% pour atteindre 3.562 pence (42,54 euros), ce qui lui confère une capitalisation boursière de 26,77 milliards ​de livres sterling (31,97 milliards d'euros).

Bloomberg News avait ⁠annoncé plus tôt jeudi que Japan Tobacco évaluait une éventuelle acquisition ‌d’Imperial Brands, citant des sources proches du dossier.

La semaine dernière, Imperial Brands, fabricant des cigarettes Winston, a annoncé son intention de ​supprimer jusqu’à 4.600 emplois, ‌soit près d’un cinquième de ses effectifs, dans le ⁠cadre d’une politique de réduction des coûts face à la baisse des volumes de cigarettes vendues et à une concurrence accrue.

Parmi les marques d’Imperial figurent également ⁠Davidoff, Gauloises, West ‌et les cigarettes mentholées Kool, ainsi que les feuilles à ⁠rouler Rizla. Le portefeuille de Japan Tobacco comprend Camel et Benson & Hedges.

Le ‌groupe Altria comprend notamment Philip Morris USA, le fabricant de ⁠la marque Marlboro aux États-Unis.

Altria a indiqué être également en ⁠pourparlers avec un ‌tiers concernant une partie des activités d’Imperial Brands, bien qu’aucun accord n’ait encore ​été conclu.

Japan Tobacco s’est entretenu avec ‌des conseillers alors qu’il évalue une éventuelle transaction, précise le rapport, ajoutant que le groupe japonais ​a envisagé de s’associer à un partenaire pour racheter Imperial Brands, puis de répartir les actifs de la société britannique dans différentes régions ⁠du monde.

Imperial Brands a refusé de commenter cette information et Japan Tobacco n’a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Une opération concernant Imperial Brands figurerait parmi les plus importantes acquisitions récentes d’une société britannique par un acheteur étranger.

(Rédigé par Pushkala Aripaka, Raechel Thankam Job et Yadarisa Shabong à Bangalore ; ​version française Matthieu Huchet)