Altria, le fabricant de Marlboro, envisage le rachat de la société britannique Imperial Brands

Le groupe américain du tabac Altria MO.N a déclaré jeudi qu’il envisageait une offre entièrement en numéraire sur Imperial Brands et qu’il était en pourparlers avec une autre partie concernant une partie des activités de la société britannique, alors que Japan Tobacco serait également en train d'étudier une offre.

L'action d'Imperial Brands IMB.L , cotée à Londres, a bondi de 17,6 % à 3 562 pence, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 26,77 milliards de livres sterling (soit 35,07 milliards de dollars).

Bloomberg News avait annoncé plus tôt jeudi que Japan Tobacco 2914.T étudiait une éventuelle acquisition d’Imperial Brands, citant des sources proches du dossier.

La semaine dernière, Imperial Brands, fabricant des cigarettes Winston, a annoncé son intention de supprimer jusqu’à 4 600 emplois , soit près d’un cinquième de ses effectifs, dans le cadre d’une politique de réduction des coûts face à la baisse des volumes de cigarettes et à une concurrence accrue.

Parmi les marques d’Imperial figurent également Davidoff, Gauloises, West et les cigarettes mentholées Kool, ainsi que les feuilles à rouler Rizla. Le portefeuille de Japan Tobacco comprend Camel et Benson & Hedges.

Le groupe Altria comprend notamment Philip Morris USA, le fabricant de la marque Marlboro aux États-Unis.

Altria a indiqué être également en pourparlers avec un tiers concernant une partie des activités d’Imperial Brands, bien qu’aucun accord n’ait encore été conclu.

Le groupe japonais s’est entretenu avec des conseillers alors qu’il évalue une éventuelle transaction, précise le rapport, ajoutant que JT a envisagé de s’associer à un partenaire pour racheter Imperial, puis de répartir les actifs de la société britannique dans différentes régions du monde.

Imperial Brands a refusé de commenter cette information et Japan Tobacco n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Une opération concernant Imperial Brands figurerait parmi les plus importantes acquisitions récentes d’une société britannique par un acheteur étranger.

(1 dollar = 0,7634 livre)