Altria, le fabricant américain des cigarettes Marlboro, envisage le rachat d'Imperial Brands dans le cadre d'une méga-opération dans le secteur du tabac

Le groupe américain du tabac Altria MO.N a déclaré jeudi qu'il envisageait une offre entièrement en numéraire sur Imperial Brands et qu'il était en pourparlers avec une autre partie concernant une partie des activités de la société britannique, alors que Japan Tobacco serait également en train d'étudier une offre.

L'action d'Imperial Brands IMB.L , cotée à Londres, a bondi de 17,6 % à 3 562 pence, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 26,77 milliards de livres sterling (35,07 milliards de dollars).

Bloomberg News avait annoncé plus tôt jeudi que Japan Tobacco 2914.T étudiait une éventuelle acquisition d’Imperial Brands, citant des sources proches du dossier.

Cette opération potentielle intervient alors que l’industrie du tabac est confrontée à un recul à long terme du tabagisme – son principal moteur de profits – et à des difficultés pour développer de nouvelles sources de revenus à partir de produits alternatifs tels que les cigarettes électroniques.

La semaine dernière, Imperial Brands, fabricant des cigarettes Winston, a annoncé son intention de supprimer jusqu’à 4 600 emplois , soit près d’un cinquième de ses effectifs , dans le cadre d’une politique de réduction des coûts face à la baisse des volumes de cigarettes et à une concurrence accrue.

Un porte-parole d’Imperial n’a pas répondu aux questions concernant la déclaration d’Altria, ayant précédemment indiqué que la société ne commenterait jamais les rumeurs ou les spéculations. Japan Tobacco a refusé de commenter cette information.

L'ATTRACTIVITÉ D'IMPERIAL

Pour tout acquéreur, Imperial propose des marques de tabac bien connues en Europe et aux États-Unis, son portefeuille comprenant des marques telles que Davidoff, Gauloises et les cigarettes mentholées Kool, vendues sur plus de 100 marchés.

Une éventuelle transaction pourrait marquer le retour d’Altria sur le marché international de la cigarette, deux décennies après avoir cédé sa division internationale pour se concentrer sur les États-Unis. Cette opération avait donné naissance à Philip Morris International. Depuis, Altria n’a plus vendu de cigarettes en dehors des États-Unis, bien qu’elle ait commencé à se développer à l’international avec de nouveaux produits tels que les sachets de nicotine.

Altria affiche une capitalisation boursière de 126,89 milliards de dollars, tandis que Japan Tobacco, qui commercialise des marques telles que Camel et Benson & Hedges sur plus de 130 marchés, est évaluée à environ 69,45 milliards de dollars.

Une opération concernant Imperial Brands figurerait parmi les plus importantes acquisitions récentes d’une entreprise britannique par un acquéreur étranger. Les sociétés cotées à Londres sont devenues des cibles d’acquisition attractives ces dernières années en raison de leurs valorisations déprimées par rapport à leurs concurrentes cotées sur d’autres places boursières européennes ou américaines.

Imperial Brands se négocie à seulement 8,3 fois ses bénéfices prévisionnels, contre 12,6 fois pour Altria et 17,7 fois pour Japan Tobacco, selon les données du LSEG.

Cette méga-opération vient s’ajouter au volume mondial des fusions-acquisitions de cette année, qui, selon les banquiers, devrait rivaliser avec le total record de 2021, même après un ralentissement des opérations suite à la hausse des taux d’intérêt.

À LA RECHERCHE DE LA CROISSANCE

Japan Tobacco, Altria et Imperial Brands ont toutes pris du retard par rapport à des concurrents tels que Philip Morris International et British American Tobacco dans le développement de nouvelles gammes de produits, les efforts passés d’Altria et d’Imperial pour se diversifier au-delà du tabac traditionnel ayant donné des résultats mitigés.

Altria et Japan Tobacco entretiennent déjà des liens, puisqu’elles ont lancé en 2022 une coentreprise visant à se développer dans le domaine des produits sans fumée.

“Une offre conjointe sur Imperial émanant d’Altria (présent uniquement en Amérique du Nord), et de Japan Tobacco permettrait de contourner habilement les objections des autorités de la concurrence à une éventuelle acquisition d’Imperial Brands”, a déclaré James Edwardes Jones, analyste chez RBC Capital Markets, dans une note.

Altria a indiqué être également en pourparlers avec un tiers dont le nom n’a pas été divulgué concernant une partie des activités d’Imperial Brands, bien qu’aucun accord n’ait encore été conclu.

Bloomberg News a indiqué que le groupe japonais s'était entretenu avec des conseillers alors qu'il évalue une éventuelle transaction, ajoutant que JT avait envisagé de s'associer à un partenaire pour racheter Imperial, puis de répartir les actifs de la société britannique dans différentes régions du monde.

Conformément à la réglementation britannique en matière d’OPA, Altria a jusqu’au 24 décembre pour faire une offre ferme sur Imperial Brands ou renoncer à l’opération.

(1 dollar = 0,7634 livre)