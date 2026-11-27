Altria, le fabricant américain de Marlboro, recule après avoir étudié une offre publique d'achat en numéraire d'Imperial et un éventuel démantèlement

** L'action du groupe américain du tabac Altria MO.N recule d'environ 2 % à 74,88 dollars en pré-ouverture

** La société a déclaré jeudi qu'elle envisageait une éventuelle offre d'achat entièrement en numéraire sur le fabricant de cigarettes britannique Imperial Brands IMB.L

** MO a ajouté qu’il discutait d’un accord portant sur une partie des activités du groupe britannique de tabac avec une autre partie, tandis que Japan Tobacco 2914.T serait également en train d’étudier une offre

** Imperial a déclaré n’avoir reçu aucune approche mais qu’elle examinerait toute proposition

** Altria perçoit la forte sous-évaluation d’Imperial, une transformation que le marché a mis trop de temps à reconnaître sous la direction de Stefan Bomhard, puis de Lukas Paravicini, qui occupe désormais le poste de directeur général, explique Rae Maile, analyste chez Peel Hunt, une banque d’investissement et société de courtage basée à Londres

** À la clôture d’hier, l’action MO affichait une hausse d’environ 32 % depuis le début de l’année