** L'action du groupe américain du tabac Altria MO.N recule d'environ 2 % à 74,88 dollars en pré-ouverture
** La société a déclaré jeudi qu'elle envisageait une éventuelle offre d'achat entièrement en numéraire sur le fabricant de cigarettes britannique Imperial Brands IMB.L
** MO a ajouté qu’il discutait d’un accord portant sur une partie des activités du groupe britannique de tabac avec une autre partie, tandis que Japan Tobacco 2914.T serait également en train d’étudier une offre
** Imperial a déclaré n’avoir reçu aucune approche mais qu’elle examinerait toute proposition
** Altria perçoit la forte sous-évaluation d’Imperial, une transformation que le marché a mis trop de temps à reconnaître sous la direction de Stefan Bomhard, puis de Lukas Paravicini, qui occupe désormais le poste de directeur général, explique Rae Maile, analyste chez Peel Hunt, une banque d’investissement et société de courtage basée à Londres
** À la clôture d’hier, l’action MO affichait une hausse d’environ 32 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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