Altria, le fabricant américain de Marlboro, étudie l'offre publique d'achat d'Imperial et un éventuel démantèlement

Le groupe américain du tabac Altria MO.N a déclaré jeudi qu’il envisageait une offre publique d’achat entièrement en numéraire sur Imperial Brands et qu’il discutait d’un accord portant sur une partie des activités du groupe britannique du tabac avec une autre partie, tandis que Japan Tobacco serait également en train d’étudier une offre.

Ces initiatives pourraient ouvrir la voie à l'une des plus importantes opérations de l'histoire de l'industrie du tabac, réunissant trois entreprises qui, ensemble, détiennent une part significative du marché mondial de la cigarette.

L'action d'Imperial IMB.L , cotée à Londres, a bondi de 13,8 % à 3 449 pence, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 25,90 milliards de livres sterling (33,93 milliards de dollars).

Selon la structure de l’opération, Altria pourrait dépasser British American Tobacco BATS.L et devenir la deuxième société de tabac cotée en bourse la plus valorisée au monde, derrière l’américaine Philip Morris International.

Bloomberg News a rapporté plus tôt jeudi que Japan Tobacco 2914.T étudiait une éventuelle acquisition d’Imperial Brands, éventuellement avec un partenaire, en répartissant ses actifs à travers le monde, selon des sources proches du dossier.

Selon les analystes, un rachat conjoint américano-japonais pourrait contourner les objections des autorités de la concurrence et résoudre certains défis stratégiques.

Cette opération potentielle reflète la pression croissante exercée sur les fabricants de cigarettes pour qu’ils trouvent de nouvelles sources de croissance alors que les taux de tabagisme reculent, et que certains peinent à compenser cette baisse avec de nouveaux produits à base de nicotine.

Imperial a déclaré n’avoir eu aucune discussion avec Altria ou un tiers , ni reçu aucune proposition de leur part. «Le conseil d’administration est conscient de son devoir de maximiser la valeur pour les actionnaires et examinera toute proposition, le cas échéant», a-t-il indiqué dans un communiqué.

Japan Tobacco a refusé de commenter l’article de Bloomberg.

L'ATTRACTIVITÉ D'IMPERIAL POUR LES ACHETEURS

Imperial offrirait à tout acquéreur un portefeuille de marques de cigarettes bien établies, présentes en Europe et aux États-Unis, notamment Davidoff, Gauloises et Kool, commercialisées sur plus de 100 marchés.

Une telle opération pourrait marquer le retour d’Altria sur le marché international de la cigarette, deux décennies après avoir cédé sa division internationale pour se concentrer sur les États-Unis. Cette opération avait donné naissance à Philip Morris International.

Depuis lors , Altria n’a plus vendu de cigarettes ni la plupart de ses autres produits en dehors des États-Unis , ce qui l’expose davantage que ses concurrents à plusieurs défis majeurs sur ce marché.

Altria affiche une capitalisation boursière de 126,89 milliards de dollars, tandis que Japan Tobacco, qui commercialise des marques telles que Camel et Benson & Hedges sur plus de 130 marchés, est évaluée à environ 69,45 milliards de dollars.

Une opération concernant Imperial Brands figurerait parmi les plus importantes acquisitions récentes d’une entreprise britannique par un acheteur étranger. Les sociétés cotées à Londres sont devenues des cibles d’acquisition attractives ces dernières années en raison de leurs valorisations déprimées par rapport à celles de leurs concurrentes cotées sur d’autres places boursières européennes ou américaines.

Imperial Brands se négocie à seulement 8,3 fois ses bénéfices prévisionnels, contre 12,6 fois pour Altria et 17,7 fois pour Japan Tobacco, selon les données du LSEG.

Cette méga-opération viendrait s’ajouter au volume mondial des fusions-acquisitions de cette année, qui, selon les banquiers, devrait rivaliser avec le total record de 2021, même après un ralentissement des transactions suite à la hausse des taux d’intérêt.

À LA RECHERCHE DE LA CROISSANCE

Japan Tobacco, Altria et Imperial Brands ont toutes pris du retard par rapport à des concurrents tels que PMI et British American Tobacco dans leur expansion au-delà du tabac traditionnel, leurs efforts passés ayant donné des résultats mitigés.

« Imperial et, dans une moindre mesure, (Japan Tobacco) et Altria se trouvent dans une situation stratégique délicate, sans la puissance financière nécessaire pour rivaliser efficacement avec (PMI et BAT) alors que l’industrie de la nicotine s’éloigne des cigarettes traditionnelles », a déclaré Callum Elliott, analyste chez Bernstein, dans une note.

La semaine dernière, Imperial Brands, fabricant des cigarettes Winston, a annoncé son intention de supprimer jusqu’à 4 600 emplois , soit près d’un cinquième de ses effectifs.

Altria et Japan Tobacco entretiennent déjà des liens, puisqu’elles ont lancé en 2022 une coentreprise visant à développer de nouvelles gammes de produits.

Japan Tobacco a également développé ses activités dans le secteur du tabac aux États-Unis, en particulier avec des marques moins chères qui ont gagné des parts de marché – une tendance dont ont bénéficié les marques d’Imperial.

Conformément à la réglementation britannique en matière d’OPA, Altria a jusqu’au 24 décembre pour présenter une offre ferme ou se retirer.

(1 $ = 0,7634 livre)

(1 dollar = 159,1700 yens)