Altria: hausse de 4% du dividende trimestriel

(CercleFinance.com) - Altria Group a fait part jeudi de la décision de son conseil d'administration de relever son dividende trimestriel régulier de 4,1%, pour le fixer à 1,02 dollar par action, dividende qui sera payable le 10 octobre aux actionnaires inscrits au 16 septembre prochain.



Le groupe de tabac souligne que son nouveau taux de dividende annualisé se monte ainsi à 4,08 dollars par action, ce qui représente un rendement de dividende de 7,9% basé sur le cours de clôture de l'action du 21 août.



Cette augmentation, la 59ème au cours des 55 dernières années, s'inscrit dans l'objectif de dividende progressif d'Altria, qui vise une croissance annuelle du dividende par action 'dans le milieu de la plage à un chiffre' jusqu'en 2028.





