Altria: hausse de 2% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Altria publie un BPA dilué ajusté en augmentation de 2,4% à 1,26 dollar au titre du trimestre écoulé, en raison de la diminution du nombre d'actions en circulation, pour de revenus nets en diminution de 5,7% à 6,5 milliards de dollars.



Le groupe explique cette contraction principalement par la baisse des revenus dans les produits de tabac et la vente de ses activités vinicoles en octobre 2021. Nets des taxes d'accise, ses revenus ont diminué de 4,3% à 5,4 milliards.



Altria réaffirme sa prévision d'un BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2022 dans une fourchette allant de 4,79 à 4,93 dollars, ce qui représente un taux de croissance de 4 à 7% par rapport à la base ajustée de 2021.





