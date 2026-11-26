Pas de fumée sans feu ? Altria et Japan Tobacco pourraient unir leurs forces pour mettre la main sur le cigarettier britannique Imperial Brands, dans ce qui constituerait l'une des plus importantes acquisitions d'une entreprise britannique depuis une décennie, rapporte Bloomberg.

Le groupe américain Altria a confirmé jeudi, dans un communiqué, envisager une offre de rachat d'Imperial Brands et être en discussion "avec un tiers susceptible de reprendre une partie des activités du cigarettier britannique", sans toutefois en dévoiler l'identité.

Selon des sources proches du dossier citées par Bloomberg, ce tiers ne serait autre que Japan Tobacco. L'industriel nippon envisagerait ainsi de s'allier à Altria en vue d'une acquisition suivie d'un partage des actifs d'Imperial Brands selon leur implantation géographique.

Précisons toutefois que les discussions semblent pour l'instant au stade préliminaire et que rien ne garantit qu'elles déboucheront sur une transaction.

Sollicités par Bloomberg, Imperial Brands et Japan Tobacco ont d'ailleurs refusé de commenter ces informations.

Les marchés ont néanmoins été prompts à réagir : le titre Imperial Brands a bondi de 18% au plus fort de la séance jeudi à Londres. Vers 15 h à Paris, il progressait toujours de 15%, portant la capitalisation boursière du groupe à quelque 23 milliards de livres sterling. Si elle parvenait à son terme, l'opération constituerait l'un des plus importants rachats d'entreprises britanniques depuis une décennie.

Japan Tobacco à l'offensive

Détenu en partie par l'Etat japonais, Japan Tobacco n'en est pas à son coup d'essai en matière de rachat : le groupe avait déjà déboursé quelque 2,4 milliards de dollars américains en 2024 pour acquérir Vector Group, devenant ainsi le quatrième acteur du marché américain du tabac. Cette nouvelle offensive intervient alors que le groupe japonais doit composer avec la perte de ses activités russes, qui représentaient environ un quart de son bénéfice opérationnel ajusté avant leur confiscation par les autorités locales.

Conformément à la réglementation britannique sur les offres publiques d'achat, Altria a jusqu'au 24 décembre à 17 h pour annoncer son intention de déposer une offre ferme ou renoncer à l'opération. En revanche, Japan Tobacco n'est pas encore concerné tant que son statut d'acquéreur n'a pas été officiellement établi.

Imperial Brands en pleine transformation

Cette perspective de rachat se dessine alors qu'Imperial Brands, propriétaire des marques Davidoff, Gauloises et Rizla, est engagé dans un vaste programme de transformation qui prévoit la suppression de 4 600 postes au maximum, soit environ 18% de ses effectifs mondiaux, et vise au moins 320 MGBP d'économies annuelles à l'horizon 2030.

Pour rappel, le cigarettier britannique avait publié la semaine dernière un chiffre d'affaires annuel en recul de 1,5%, à 31,7 MdsGBP, et un résultat opérationnel en baisse de 10,2%, à 3,13 MdsGBP, pénalisé notamment par des charges de restructuration et le règlement d'un litige aux Eats-Unis.

Imperial Brands conserve une solide capacité de génération de trésorerie, avec un flux de trésorerie disponible de 2,6 MdsGBP sur l'exercice, pour une dette nette ajustée de 8,8 MdsGBP. Le groupe a relevé son dividende de 4% et engagé un nouveau programme de rachat d'actions de 1,5 MdGBP. Pour l'exercice 2027, la direction indiquait anticiper une croissance du résultat opérationnel ajusté proche de 4% à changes constants, dans le prolongement de l'exercice écoulé.