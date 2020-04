Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altria : BPA trimestriel supérieur aux attentes Cercle Finance • 30/04/2020 à 13:38









(CercleFinance.com) - Altria Group a vu son BPA ajusté augmenter de 18,5% à 1,09 dollar au titre du premier trimestre 2020, dépassant de plus de dix cents le consensus, pour des revenus en hausse de 13% à 6,36 milliards (+15% de revenus nets de taxes d'accise). Le géant du tabac, détenteur notamment de la marque Philip Morris pour les Etats-Unis, ainsi que de John Middleton et Nat Sherman, ajoute retirer ses objectifs de BPA ajusté pour 2020 et de croissance du BPA ajusté sur 2020-22. 'Nous continuons d'évaluer la situation du Covid-19 et souhaitons rétablir des objectifs au moment approprié', affirme son directeur général Billy Gifford, ajoutant qu'Altria continue de viser une redistribution d'environ 80% de son BPA ajusté.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.