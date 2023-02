Altria annonce un programme de rachat d'actions d'1 milliard lors de ses résultats trimestriels

(AOF) - Le cigarettier américain Altria publie au quatrième trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 6,1 milliards de dollars. Sur le trimestre clos, son bénéfice net consolidé est ressorti à 2,69 milliards de dollars, contre 1,62 milliard de dollars un an avant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 1,18 dollar, soit 1 cent de mieux que prévu. Par ailleurs, Le Conseil d'administration d'Altria a autorisé un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars, que le groupe prévoit d'achever d'ici le 31 décembre 2023.

Les rachats d'actions dépendent des conditions du marché et d'autres facteurs.

Billy Gifford, directeur général d'Altria a commenté ces résultats trimestriels. " Nous avons généré une forte croissance du BPA dilué ajusté de 5 % et réalisé des progrès significatifs dans plusieurs domaines de notre portefeuille de produits sans fumée."

Pour 2023, Altria veut " équilibrer la croissance de ses bénéfices et le rendement des actionnaires avec des investissements stratégiques. Il table sur un BPA dilué ajusté pour 2023 dans une fourchette de 4,98 à 5,13 dollars représentant un taux de croissance de 3 à 6 % à partir d'une base de 4,84 dollars en 2022."

En outre, Altria a versé des dividendes de 1,7 milliard de dollars au quatrième trimestre et de 6,6 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2022.

