Altran : succès de l'offre publique d'achat de Capgemini

(CercleFinance.com) - A l'issue de l'offre publique d'achat, Capgemini détient 53,57% du capital d'Altran et au moins 53,41% des droits de vote d'Altran. Le règlement et la livraison de l'offre publique d'achat auront lieu le 4 février 2020.

Capgemini dépassera ainsi le seuil d'acceptation fixé à 50,1% du capital social et des droits de vote d'Altran (sur une base entièrement diluée).

Paul Hermelin, président-directeur général du groupe Capgemini, et Aiman Ezzat, qui deviendra directeur général du groupe Capgemini à compter de l'assemblée générale de mai 2020, ont déclaré : ' Nous sommes heureux de constater que le marché a soutenu cette transaction. Ensemble, Capgemini et Altran offriront une combinaison unique d'expertise et deviendront un leader mondial de 'l'industrie intelligente'. Nous sommes confiants dans les dernières étapes de notre achèvement et regardons résolument vers l'avenir. '

Dominique Cerutti, Président-Directeur Général du Groupe Altran, a ajouté: ' Nous sommes ravis du succès de l'offre et du fait que la majorité des actionnaires d'Altran ont choisi d'apporter leurs actions. Cette nouvelle étape de l'histoire d'Altran témoigne de la solide transformation de notre Groupe. Il reflète également la qualité et l'unicité de notre expertise et de nos modèles de services différenciés '.