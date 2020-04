Altran : ses actions pour lutter contre le Covid-19

(CercleFinance.com) - Altran annonce son engagement au cours des dernières semaines dans la lutte contre le Covid-19.

Altran met son expertise dans le domaine des procédés de fabrication, de la conception de produit et de la certification médicale au service de l'accroissement de la production et de la conception simple et sûre de nouveaux respirateurs.

Les équipes d'Altran Life Sciences travaillent actuellement sur quatre études cliniques lancées et pilotées par Sanofi en Europe et aux États-Unis et portant sur des molécules prometteuses dans la lutte contre le Covid-19.

En Espagne, plus de 300 ingénieurs d'Altran se sont portés volontaires pour participer à la production de matériel médical à l'aide de l'impression en 3D.

Le groupe permet également le dépistage des patients à grande échelle grâce à la collecte de données, par le biais d'une application mobile.

Dominique Cerutti, Président Directeur Général d'Altran, déclare: ' Produire des respirateurs simplifiés en quelques jours au lieu de plusieurs semaines, soutenir nos partenaires dans les domaines des sciences de la vie et de la santé dans leurs efforts pour repositionner des médicaments ou aider à développer de nouveaux tests de dépistage : voilà quelques-uns des projets auxquels nous sommes fiers de participer et qui contribueront de manière décisive, nous l'espérons, à la lutte mondiale contre cette pandémie. '