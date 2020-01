Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altran : réouverture de l'offre de Capgimini Cercle Finance • 27/01/2020 à 17:53









(CercleFinance.com) - Le groupe Altran annonce ce soir la réouverture de l'offre de Capgemini sur celui-ci, du 28 janvier au 10 février 2020. 'Cette réouverture fait suite au succès de l'offre publique d'achat amicale de Capgemini portant sur les actions Altran Technologies. Elle permettra aux actionnaires n'ayant pas encore apporté leurs actions à l'offre de le faire dans des conditions inchangées, à savoir un prix de 14,50 euros par action Altran, qui représente une prime sur la pleine valeur de la société Altran', explique le groupe.

Valeurs associées ALTRAN TECHNO. Euronext Paris +1.24%