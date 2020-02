Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altran : progression de 29% du résultat net ajusté en 2019 Cercle Finance • 11/02/2020 à 07:56









(CercleFinance.com) - Altran Technologies publie au titre de 2019 un résultat net ajusté en progression de 29% à 212,9 millions d'euros, soit 0,84 euro par action, et une marge opérationnelle de 12,7%, améliorée de 60 points de base par rapport à 2018. Le groupe de services d'ingénierie et de R&D a réalisé un chiffre d'affaires de 3.217,1 millions d'euros sur l'ensemble de l'année, en progression de 10,3% en données publiées, de 6,2% en croissance économique et de 6% en croissance organique. 'La plupart des événements disparates du second semestre 2019 (Brexit, marché allemand, cycles des semiconducteurs) devraient se normaliser en 2020. Un focus continu sur l'exécution en 2020 devrait permettre une amélioration des performances', juge-t-il.

Valeurs associées ALTRAN TECHNO. Euronext Paris +0.10%