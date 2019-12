Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altran : clôture de l'OPA fixée au 22 janvier Cercle Finance • 19/12/2019 à 09:13









(CercleFinance.com) - L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a annoncé mercredi soir que la clôture de l'offre publique d'achat (OPA) initiée par Capgemini visant les actions Altran Technologies, ouverte depuis le 16 octobre, interviendra le 22 janvier 2020. Par ordonnance rendue le 18 décembre, le délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris a en effet rejeté la demande de sursis à exécution de la décision de conformité de l'OPA de Capgemini visant les actions Altran. Pour rappel, l'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des actions Altran émises ou susceptibles d'être émises, non détenues par lui, soit un maximum de 230.048.025 actions au prix de 14 euros par action.

Valeurs associées ALTRAN TECHNO. Euronext Paris -0.46%