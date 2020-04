Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altran : Capgemini a conclu avec succès l'acquisition Cercle Finance • 02/04/2020 à 16:39









(CercleFinance.com) - Les actionnaires d'Altran ont massivement choisi d'apporter leurs titres à l'offre publique d'achat amicale initiée par Capgemini. Capgemini a ainsi pu conclure l'acquisition d'Altran avec succès et franchir le seuil de retrait obligatoire, et Altran fera désormais faire partie intégrante du groupe Capgemini. Capgemini a annoncé le 1er avril 2020 avoir atteint le seuil de retrait obligatoire de 90% du capital d'Altran, qui ne sera donc plus une société indépendante et sera retirée de la cote au 15 avril 2020.

Valeurs associées ALTRAN TECHNO. Euronext Paris 0.00%