Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altran : Barclays Bank dépasse les 5% Cercle Finance • 27/01/2020 à 07:45









(CercleFinance.com) - Barclays Bank a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 20 janvier, directement et par l'intermédiaire des sociétés de son groupe, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Altran Technologies et en détenir 6,60% du capital et 6,58% des droits de vote. L'établissement financier britannique explique que ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Altran Technologies sur le marché suite au dénouement d'instruments financiers en actions.

Valeurs associées ALTRAN TECHNO. Euronext Paris -0.21%