Altran : a atteint plus de 50 projets 5G

Cercle Finance • 12/12/2019 à 17:48









(CercleFinance.com) - Altran a annoncé avoir atteint la gestion de plus de 50 projets relatifs à la 5G dans le monde. Ces projets concernent toutes les régions du globe - Amérique du Nord, Europe et Asie-Pacifique. Les clients sont notamment des fournisseurs de services de communication (CSPs), des fournisseurs d'équipements réseaux (NEPs), des fabricants de semi-conducteurs, des grandes entreprises, des consortiums d'industries et des institutions publiques. ' Nous avons intensifié nos activités sur la 5G, qui constitue l'une de nos priorités commerciales majeures et nous sommes ravis de constater que ces efforts portent leurs fruits, ' a déclaré Dominique Cerutti, Président et Directeur Général d'Altran.

Valeurs associées ALTRAN TECHNO. Euronext Paris -0.07%