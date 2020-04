Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altran : 110,6 millions d'actions apportées à la réouverture Cercle Finance • 01/04/2020 à 14:05









(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 27 mars, date ultime pour le dépôt des ordres présentés à l'OPA rouverte initiée par Capgemini visant les actions Altran au prix unitaire de 14,50 euros, elle a reçu en dépôt 110.571.163 actions. A l'issue du règlement-livraison, prévu le 8 avril, Capgemini détiendra 98,15% du capital et au moins 98,03% des droits de vote. Par ailleurs, il va demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire des actions, dont la suspension de la cotation est maintenue.

