AlticeEurope : SFR vend son 1er smartphone éco-conçu

(CercleFinance.com) - SFR commercialise le premier smartphone éco-conçu de la marque Altice, a annoncé aujourd'hui Altice Europe. L'Altice E54 est fabriqué avec 20% de plastique recyclé et exclut un maximum de produits chimiques afin de répondre aux défis environnementaux. Cet appareil dispose en outre d'une garantie de trois ans (contre deux pour la garantie standard) et d'un indice de réparabilité de 8,6/10. Par ailleurs, L'E54 est livré dans un emballage en carton issu de la filière durable dans lequel la colle, les sachets plastiques et les liens métalliques ont été supprimés. Enfin, Altice a fait le choix de retirer les chargeurs secteur en capitalisant sur l'existence d'un ou plusieurs de ces adaptateurs au sein des foyers français.

