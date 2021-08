Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AlticeEurope : la fibre déployée dans 10 communes du Tarn information fournie par Cercle Finance • 30/08/2021 à 15:46









(CercleFinance.com) - Altice France a annoncé aujourd'hui l'installation d'un Noeud de Raccordement Optique (NRO) à Valence-d'Albigeois, dans le cadre du déploiement de Tarn Fibre. Cette installation permet le raccordement de 1500 logements et locaux professionnels situés dans 10 communes, à savoir Andouque, Assac, Courris, Faussergues, Le Dourn, Padiès, Saint-Cirgue, Saint-Julien-Gaulène, Saint-Michel-Labadié et Valence-d'Albigeois. Le réseau Tarn Fibre est un investissement majeur pour le développement du territoire: il mobilise un investissement total de 271 ME sur 25 ans, dont 243 ME portés par XpFibre et sa filiale sur la durée totale de la Délégation de Service Public et 28 ME de participations publiques. 'Pendant ces 25 ans, le réseau sera étendu au fur et à mesure de la création de constructions nouvelles et XpFibre assurera le maintien en bon état de l'infrastructure déployée', assure Altice.

