AlticeEurope: déploie la fibre dans le Bas-Rhin information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 17:25

(CercleFinance.com) - XpFibre annonce le lancement de la commercialisation de son réseau fibre dans la Communauté de Communes de Sélestat, dans le Bas-Rhin.



Un an après le début des travaux de déploiement, 5 911 logements et locaux professionnels sont désormais éligibles à la fibre optique FTTH (' Fiber To The Home ' ou ' Fibre optique jusqu'à l'abonné '), assure l'opérateur.



92% de l'objectif prévu dans la Convention de Programmation et de Suivi des Déploiements FTTH (CPSD), qui prévoit le raccordement de 6 446 prises d'ici fin 2022, sont d'ores-et-déjà atteints.



Grâce à ce déploiement, les particuliers, les entreprises et les collectivités peuvent désormais accéder aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et télévision en haute qualité avec des débits pouvant atteindre 1 Gbit/s.