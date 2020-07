Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice vend des droits UEFA à Mediapro mais diffusera Telefoot Reuters • 27/07/2020 à 18:26









PARIS, 27 juillet (Reuters) - Altice ATCA.AS va céder des droits de retransmission des compétitions européennes de football à Mediapro mais diffusera la chaîne Telefoot créée par ce dernier, qui a enlevé les droits de la Ligue 1, ont annoncé les deux groupes lundi. SFR, filiale d'Altice, diffusera Telefoot dès le 21 août et cet accord porte sur l'intégralité de la période 2020-2024. Telefoot pourra pour sa part diffuser parallèlement à RMC Sport, chaîne d'Altice, la Ligue des champions et la Ligue Europe au cours de la saison 2020-2021. (Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam -1.86%