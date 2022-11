Altice USA publie un chiffre d'affaires en deçà des attentes

(AOF) - Altice USA, quatrième câblo-opérateur outre-Atlantique, a annoncé une baisse de 7% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 2,39 milliards de dollars, en deçà du consensus Refinitiv (2,45 milliards). Dans les échanges avant-Bourse, le titre reculait de 23,3%. Son bénéfice trimestriel ressort à 0,19 dollar par action, ce qui est inférieur à l'estimation de consensus de 0,34 dollar par action. Ce chiffre est à comparer au bénéfice de 0,58 dollar par action enregistré il y a un an.

Altice USA a enregistré un chiffre d'affaires de 2,39 milliards de dollars pour le trimestre clos le 20 septembre 2022, soit un écart de 2,50 % par rapport à l'estimation consensuelle de Zacks. Ce chiffre est à comparer aux revenus de 2,57 milliards de dollars de l'année précédente. Au cours des quatre derniers trimestres, la société a dépassé deux fois les estimations de revenus du consensus.

Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 629,2 millions de dollars au troisième trimestre 2022, contre 698,3 millions de dollars au troisième trimestre 2021.

L'EBITDA ajusté a diminué de 18,1 % en glissement annuel au troisième trimestre pour s'établir à 954,4 millions de dollars

"Bien que nous évoluions dans un environnement très concurrentiel et que nous commencions à ressentir certaines pressions macroéconomiques dans notre secteur, nous sommes convaincus que nous avons la bonne stratégie pour retrouver une croissance durable", a déclaré Dexter Goei, président exécutif d'Altice USA.

Fin de la baisse des prix

Grâce à la guerre des prix, les consommateurs français ont bénéficié de tarifs internet parmi les plus bas d'Europe. Mais peu à peu, les prix des abonnements augmentent. Selon l'autorité des télécoms (Arcep), en 2021 ils ont progressé de 3,1% pour le mobile et de 5,1% pour le fixe. Si le contexte inflationniste actuel peut expliquer cette remontée des tarifs, elle n'est pas la seule raison. Tous les intervenants cherchent, en effet, à redresser leurs marges. Ils sont déjà parvenus à externaliser une partie de leurs dépenses d'investissement liées au déploiement de leurs infrastructures fibre et mobile (4G et 5G). Désormais il leur reste à accroître leurs revenus. C'est un enjeu important pour bénéficier d'un développement de leurs performances. Dégager un niveau satisfaisant de trésorerie disponible (free cash-flow) leur permet également de bénéficier de conditions de financement attractives, dans un secteur qui exige des investissements conséquents. Les investissements de la filière ont presque atteint 15 milliards d'euros en 2021, soit un niveau historique. La progression atteint quasiment 50 % depuis 2017.