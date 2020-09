Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice USA : offre d'achat sur le câblo-opérateur Cogeco Cercle Finance • 02/09/2020 à 15:47









(CercleFinance.com) - Altice USA a annoncé le lancement d'une offre d'achat du câblo-opérateur canadien Cogeco, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 7,8 milliards de dollars. Dans sa déclaration, Altice a déclaré qu'elle avait également conclu une entente pour vendre tous les actifs canadiens de Cogeco au plus important actionnaire à long terme de Cogeco, Rogers Communications. À l'issue de la transaction, Altice USA détiendrait donc tous les actifs américains de Cogeco, soit Atlantic Broadband, qui est actuellement le 9ème câblo-opérateur aux États-Unis. Grâce à cet accord, Altice USA aura plus de 1,1 million de clients résidentiels et professionnels supplémentaires. Atlantic Broadband fournit aux clients résidentiels et commerciaux des services haut débit, vidéo et téléphonie dans le Connecticut, le Delaware, la Floride, le Maine, le Maryland, le New Hampshire, New York, la Pennsylvanie, la Caroline du Sud, la Virginie et la Virginie occidentale.

