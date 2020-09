ALTICE USA a présenté une offre d'achat au canadien Cogeco

(AOF) - Altice USA a annoncé, jeudi, avoir présenté une offre à Cogeco Inc. et à Cogeco Communications Inc. pour acquérir 100% des actions émises et en circulation de Cogeco. Le groupe souligne que cette offre prévoit uniquement la conservation de la filiale américaine, Atlantic Broadband, et la revente des actifs canadiens à Rogers Communications Inc. (plus grand actionnaire à long terme de Cogeco).

L'offre, intégralement payables en numéraire, est d'environ 10,3 milliards de dollars canadiens (7,8 milliards de dollars américains) dont 4,8 milliards de dollars canadiens (3,6 milliards de dollars américains) pour les actifs américains.

