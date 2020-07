Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice signent un accord portant sur la revente des droits UEFA à Mediapro Reuters • 27/07/2020 à 18:17









27 juillet (Reuters) - ALTICE EUROPE NV ATCA.AS : * ALTICE ET MEDIAPRO SIGNENT DEUX ACCORDS IMPORTANTS * SIGNENT UN ACCORD PORTANT SUR LA DISTRIBUTION DE LA CHAÎNE TELEFOOT PAR SFR * SIGNENT UN ACCORD PORTANT SUR LA REVENTE PAR ALTICE DES DROITS UEFA À MEDIAPRO Texte original [https://bit.ly/3jIAUnt] Pour plus de détails, cliquez sur ATCA.AS (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam -1.86% ALTICE USA-A NYSE +0.19%