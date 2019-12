ALTICE signe un partenariat avec Morgan Stanley au Portugal

Patrick Drahi, fondateur d'Altice, a déclaré: "Après cette transaction, Altice Europe a reçu un surplus de liquidités de 5,7 milliards d'euros grâce à la transformation de SFR FTTH, les différentes ventes de nos tours et les partenariats annoncés en 2018. [...] Celle-ci va favoriser le lancement d'importantes opérations de refinancement en 2020, nous permettant d'accélérer notre programme de diminution des intérêts de la dette (objectif de 700 millions d'euros d'économies par an)".

Altice Portugal FTTH, le plus gros fournisseur de fibre au Portugal, devrait couvrir environ 4 millions de foyers au Portugal d'ici fin 2019. Elle va fournir son réseau FTTH à tous les opérateurs aux mêmes conditions tarifaires. MEO va proposer ses services techniques à Altice Portugal FTTH pour la construction, la connection des abonnés et la maintenance du réseau de fibre optique.

(AOF) - Altice Europe N.V. a annoncé avoir signé, via sa filiale MEO, un partenariat avec Morgan Stanley Infrastructure Partners afin de créer un géant de la fibre au Portugal. MEO va céder une participation minoritaire de 49,99% d'Altice Portugal FTTH. Celle-ci étant valorisée 4,63 milliards d'euros, l'opération va permettre à Altice Europe d'encaisser 1,565 milliard d'euros en 2020, puis 375 millions en décembre 2021 et 375 millions en décembre en 2026 en fonction des performances. La transaction devrait s'achever au cours du premier semestre 2020.

