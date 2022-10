Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice: SFR lance une solution à destination des TPE/PME information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 15:41









(CercleFinance.com) - SFR Business lance des services inédits à destination des TPE et des PME pour renforcer leur connectivité et leur sécurité, via une Box Entreprise.



Dotée de la technologie XGSPON, cette solution offre des débits symétriques jusqu'à 8 Gbit/s avec un accès data 4G/5G et d'une offre de sécurité 'sans équivalent sur le marché', dixit Altice.



'Avec ses services inclus, Connect Plus 8 Gbit/s apporte une réponse aux exigences de continuité d'activité des entreprises. La sécurisation 4G fait basculer les flux sur le réseau mobile de SFR de manière transparente en cas d'incident sur le réseau fixe', poursuit la société.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.