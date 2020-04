ALTICE : SFR lance sa plateforme d'engagement

(AOF) - SFR (Altice) annonce le lancement, ce jour, d'une plateforme d'engagement afin de permettre à ses salariés de réaliser une action solidaire auprès d'associations à la recherche de bénévoles. Cette plateforme s'inscrit dans le cadre du mouvement « Tous confinés, tous engagés », soutenu par le Ministère du Travail et le Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, et qui rassemble déjà plus de 100 entreprises et 50 000 salariés.

Ce mouvement, initié par la start-up sociale " Vendredi ", vise à mobiliser l'immense potentiel d'engagement des entreprises et des citoyens français en permettant aux millions de salariés prêts à s'engager de le faire au plus vite et dans de bonnes conditions.

AOF - EN SAVOIR PLUS