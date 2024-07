Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Altice: SFR, 1er ex aequo en performances d'Internet mobile information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 13:01









(CercleFinance.com) - Altice fait savoir que les abonnés SFR ont bénéficié 'des meilleures performances globales' selon le dernier baromètre nPerf des connexions Internet mobiles pour le premier semestre 2024.



SFR se classe ainsi premier ex aequo notamment grâce à ses performances en termes de débits.



'Ces résultats attestent des investissements stratégiques de SFR dans ses réseaux et viennent récompenser le travail, l'expertise et le savoir-faire de ses équipes', indique le communiqué du groupe.







