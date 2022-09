Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice: sanction de 75 ME de l'Autorité de la concurrence information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 16:44









(CercleFinance.com) - L'Autorité de la concurrence annonce une sanction globale de 75 millions d'euros à l'encontre d'Altice au titre de la liquidation des astreintes et du non-respect d'injonctions prononcées en 2017.



Pour mémoire, en 2014, l'Autorité de la concurrence avait autorisé la prise de contrôle de SFR par la société Altice (à l'époque Numéricable) sous-réserve ' d'engagements structurels et comportementaux '.



Trois ans plus tard, en 2017, l'Autorité avait sanctionné Altice pour ne pas avoir mis en oeuvre les engagements qu'elle s'était engagée à prendre. Une sanction de 40 ME avait alors été prononcée, accompagnée de plusieurs injonctions dont certaines sous astreintes.



L'Autorité indique rendre aujourd'hui ' une décision dans laquelle elle procède à la liquidation des astreintes prononcées lors de sa décision de 2017 et sanctionne Altice pour ne pas avoir correctement exécuté les injonctions de l'Autorité dans les délais impartis '.





