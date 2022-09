Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Altice: records d'audience enregistrés au mois d'août information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 15:29

(CercleFinance.com) - Altice Media annonce avoir réalisé des records d'audience en août sur les tranches d'âges 4+ et 25-49, signant la meilleure progression d'un groupe média sur la période.



Altice Media s'arroge ainsi 7% de part d'audience en août sur les 4+ (contre 6% un an plus tôt), et 8.3% sur les 25-49 ans, ce qui en fait le 3e groupe privé.



De son côté, BFMTV signe une audience de 2.9% sur les 4+, affirmant son statut de ' large leader de l'info ', selon Altice. L'audience de la chaine monte à 3.5% chez les 25-49 ans, ce qui en fait la 6e chaine de France dans cette catégorie.



RMC Story a signé des records historiques sur les 4+ (à 2.1% de part d'audience) et sur les 25-49 ans (2.2% de part d'audience). L'émission les ' Grandes Gueules ' signe aussi un record avec 6.5% de part d'audience chez les 4+.



Enfin, RMC Découverte a signé son meilleur mois de l'année en août avec 2% d'audience chez les 4+ et 2.6% chez les 25-49 ans.