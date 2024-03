Altice Media bientôt sous le contrôle de CMA CGM

(AOF) - Le groupe CMA CGM a annoncé ce vendredi la signature d'une promesse d'achat avec le groupe Altice France détenu par Patrick Drahi en vue de l'acquisition de la totalité du capital d'Altice Media, qui comprend notamment BFM TV, selon Reuters. Cette acquisition sera réalisée conjointement par CMA CGM et sa holding familiale Merit France, à 80% et 20% respectivement, sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,55 milliard d'euros, indique le groupe dans un communiqué.

"Avec ce projet d'acquisition, nous avons l'ambition de poursuivre notre développement de long terme dans le secteur des médias", a commenté Rodolphe Saadé, président-directeur général de CMA CGM, qui possède déjà le journal La Tribune.

Basé à Marseille, CMA CGM est la troisième plus grande compagnie de transport de conteneurs au monde.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Opérateurs Télécoms

L'externalisation des infrastructures

Ce mouvement, à l'œuvre depuis plusieurs années, a pour but de réduire la dette des acteurs du secteur et de mener les investissements nécessaires. Jusqu'à présent, ces cessions ont porté sur les réseaux mobiles et la partie dite "passive" (les pylônes et non les antennes 4G-5G considérées comme "actives" et plus stratégiques). Désormais, 29% des pylônes en Europe appartiennent donc à des sociétés spécialisées. Sur le fixe, les opérateurs ont été plus prudents de façon à conserver le contrôle. SFR a ainsi cédé la moitié de son réseau fibre en 2018, imité par Orange en 2021. La cession de l'ensemble de son réseau fixe au fonds KKR par Telecom Italia, marque donc une rupture. Cette opération constitue une première européenne voire mondiale. L'opérateur choisit de se recentrer sur ses activités commerciales, sa filiale B2B et son activité au Brésil. Très endetté, il ne peut mener la couverture fibre de son pays.