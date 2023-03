Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice: lance le programme 'l'Info en Vrai' information fournie par Cercle Finance • 24/03/2023 à 10:16









(CercleFinance.com) - Altice Media annonce le lancement de 'l'Info en Vrai', un nouveau programme d'actions complet et sur mesure à destination de tous les publics mobilise ses 750 journalistes.



Scolaires, jeunes, téléspectateurs, auditeurs, à Paris ou en régions, Altice Media souhaite que chacun puisse découvrir ce qu'est 'l'Info en Vrai' à travers l'expérience des femmes et des hommes qui travaillent chaque jour pour offrir aux Français une information fiable et de qualité sur ses antennes.



'La transmission des savoir-faire, le décryptage de la fabrication de l'information et de ses exigences ont été au coeur des réflexions du groupe pour bâtir ce programme dont la vocation est de s'enrichir au fil du temps pour s'adapter aux évolutions rapides des usages', souligne Altice.





