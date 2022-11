Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice: la fibre poursuit son développement dans le Loiret information fournie par Cercle Finance • 24/11/2022 à 16:15









(CercleFinance.com) - Altice fait savoir que Loiret Fibre (filiale de XpFibre) poursuit les travaux de déploiement de la fibre optique sur le territoire loirétain et que les communes de Boësses (252 prises), Echilleuses (243 prises) et Gaubertin (144 prises) sont totalement éligibles à la fibre.



Les habitants et professionnels de ces communes peuvent ainsi souscrire un abonnement en fibre optique auprès de l'opérateur de leur choix.



A date, 154 400 prises sont d'ores et déjà raccordées dans 224 communes du Loiret.



Par ailleurs, les premiers foyers de Sceaux-du-Gâtinais (240 prises) seront éligibles commercialement à la fibre le 29 novembre prochain, ajoute Loiret Fibre.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.