Altice: la 5G déployée à Saint-Quentin et Soissons

(CercleFinance.com) - SFR annonce l'arrivée de la 5G à Saint-Quentin et Soissons.



Ces nouveaux déploiements permettent à SFR d'être désormais présent dans 18 villes du départements via la 5G, à savoir Achery, Arrancy, Aubigny-En-Laonnois, Belleu, Charmes, Cuffies, Danizy, Fere, Harly, Neuville-Saint-Amand, Ognes, Rozoy-Bellevalle, SaintQuentin, Soissons, Tergnier, Viffort, Villequier-Aumont et Viry-Noureuil.



Grâce à la 5G, les habitants peuvent profiter de performances améliorées en termes de débit et de réactivité afin d'explorer les nouveaux usages permis par cette technologie.



SFR poursuit également la densification de son réseau 4G, qui couvre 99,80 % de la population de l'Aisne.





