Altice: finalise le déploiement de la fibre dans la Nièvre information fournie par Cercle Finance • 14/04/2023 à 12:39

(CercleFinance.com) - Altice annonce que XpFibre finalise actuellement le déploiement de la fibre optique dans le département de la Nièvre et inaugure son dernier point de mutualisation à Mhère.



Cette armoire de rue va desservir 310 logements et entreprises répartis dans les communes de Mhère, Gacogne et Chaumard afin de pouvoir accéder à des services Très Haut Débit.



Plus de trois ans après le début des travaux de déploiement réalisés par XpFibre et ses partenaires, 61 500 logements et locaux professionnels sont désormais éligibles à la fibre optique FTTH (' Fiber To The Home ' ou ' Fibre optique jusqu'à l'abonné ') dans 264 communes du département.



Ainsi, l'objectif de couvrir 62 500 logements et locaux professionnels est presque atteint, souligne Altice.