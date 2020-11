Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice fait mieux que prévu au T3, le projet de rachat de Drahi progresse Reuters • 19/11/2020 à 17:56









19 novembre (Reuters) - Altice Europe ATCA.AS a enregistré au troisième trimestre des résultats meilleurs que prévu et renoué avec la croissance de son chiffre d'affaires, même si son endettement n'a quasiment pas varié et que ses flux de trésorerie se sont taris, a annoncé jeudi le groupe télécoms. A 3,77 milliards d'euros, le chiffre d'affaires affiche une croissance de 3,2% en données publiées et s'établit 100 millions d'euros au-dessus du consensus fourni par l'entreprise. Le bénéfice trimestriel avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements (Ebitda) s'est élevé à 1,48 milliard, en hausse de 5,1%, contre 1,43 milliard attendus. L'endettement à fin septembre est quasiment identique à ce qu'il était trois mois plus tôt, juste en dessous de 29 milliards d'euros, tandis que le flux de trésorerie d'exploitation à la fin du trimestre était de 663 millions, 113 millions de moins que fin juin. Concernant l'offre à 2,5 milliards d'euros de Patrick Drahi pour acquérir l'intégralité du capital du groupe qu'il a fondé, en vue de le retirer de la cote , Altice déclare que la préparation de cette opération progresse et qu'il "s'attend à être en mesure d'effectuer une annonce (...) bientôt". (Sarah Morland à Gdansk et Bertrand Boucey à Paris, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam +0.44%