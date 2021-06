Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe : XpFibre commercialise son réseau à Biesheim Cercle Finance • 30/06/2021 à 11:02









(CercleFinance.com) - XpFibre (anciennement SFR FTTH, filiale d'Altice France) annonce la commercialisation de son réseau fibre optique à Biesheim (Haut-Rhin) à compter du 23 juillet. A compter de cette date, près de 92% des logements de Biesheim, soit 1070 habitations, pourront souscrire un abonnement fibre. Les ouvertures commerciales se poursuivront au fil des déploiements de la fibre avec l'objectif de raccorder, d'ici fin 2021, les 1 165 logements Biesheimois. Le Réseau Fibre permettra à l'ensemble des entreprises, administrations et particuliers de Biesheim d'accéder à des débits pouvant atteindre 1 Gbit/s - soit 50 fois plus rapides que les réseaux ADSL. XpFibre finance cette opération sur ses fonds propres, dans le cadre du plan national France Très Haut Débit.

