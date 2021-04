Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe : Xp Fibre déploie la fibre dans le Bas-Rhin Cercle Finance • 26/04/2021 à 12:45









(CercleFinance.com) - Xp Fibre (anciennement SFR FTTH) annonce aujourd'hui le lancement de la commercialisation de son réseau fibre dans la Communauté de Communes du Pays de la Zorn, dans le Bas-Rhin. Depuis le 5 avril, plus de 2 400 logements sont éligibles aux offres fibre répartis dans les communes de Hochfelden, Schwindratzheim et Mutzenhouse. Les ouvertures commerciales se poursuivront au fil des déploiements de la fibre avec l'objectif de raccorder, d'ici fin 2021, 7 174 logements dans les vingt communes de la Communauté de Communes. 'A partir de ce réseau Fibre, tous les opérateurs commerciaux peuvent, s'ils le souhaitent, proposer leurs offres fibre aux habitants de la commune', indique Xp Fibre. Le Réseau Fibre permettra à l'ensemble des entreprises, administrations et particuliers de la Communauté de Communes d'accéder aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et télévision en haute qualité dans des conditions de fonctionnement optimales avec des débits pouvant atteindre 1 Gbit/s soit 50 fois plus rapide que les réseaux ADSL, précise Xp Fibre.

