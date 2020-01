Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Altice Europe : une offre pour Partner Communications Cercle Finance • 29/01/2020 à 10:24









(CercleFinance.com) - Altice Europe a pris note des récentes spéculations du marché concernant Hot Télécommunication Systems et Partner Communications. Altice Europe confirme que sa filiale Hot Télécommunication Systems a soumis une offre pour l'acquisition de 100% du capital de Partner Communications. ' Aucune décision définitive n'a été prise, et il est encore incertain que cette transaction sera conclue et dans quelles conditions ' indique le groupe.

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam +0.71%